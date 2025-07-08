Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı

Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
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Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
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Manavgat Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet soruşturması kapsamında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter savunmasında parayı aldığını kabul etti. Bu paranın iki iş insanı arasında olduğunu, belediye adına almadığını ve komisyon olduğunu savunan Tüter tutuklandı.

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da düzenlenen "Rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğünde 4 gündür gözaltında bulunan ve Manavgat Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 25'i, bugün sabah saatlerinde otobüslerle Manavgat Adliyesi'ne getirildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken, rüşvet olayında baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İLK İFADESİ

Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 110 bin euroyu aldığını kabul etti, bu paranın iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına almadığını, komisyon olduğunu savundu. Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı 43'e yükseldi. Bunlardan 41'inin gözaltında, 2'sinin firari olduğu kaydedildi.

Haklarında yakalama kararı verilen 43 şüpheli arasında Belediye Başkan Yardımcıları Sıla Ceyhan Berkaya ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Yapı Kontrol Müdürü H.K., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Manavgat Belediyesi Meclisi Üyesi Mehmet Tosak, iş insanları Kemal Taş, Şükrü İlgın, Mehmet Ali Fansa, Mesut Kara, İlker Günay, dün Manavgat Adliyesi'ne getirildi. 6 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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