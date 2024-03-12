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Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı

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Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda tır şoförü "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tır şoförü M.F., çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

ÜST GEÇİDE ÇARPIP OTOMOBİLİ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı kağıt malzeme yüklü tır, Marmaray üst geçidine çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti.

Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı

"YÜKSEKLİĞİ TAHMİN EDEMEDİM"

Ekipler tarafından gözaltına alına TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F. emniyete verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı

2019'DA DA AYNI KÖPRÜYE ÇARPMIŞ

Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, "Dikkat düşük köprü, yüksek araçlar sağdan çıkınız" şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi. Kazaya karışan tırın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.

Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü. Burada savcılık ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mehmet F, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Bu arada, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, caddede ilerleyen tırın dorsesinin alt geçide çarpıp devrilmesi ve daha sonra bir kişinin tırın kapısını açarak yardım etmeye çalıştığı yer aldı.

Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı

Öte yandan, kazanın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A'nın (16) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne götürülen cenazelerin, yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Ayça Elal - 3.Sayfa

İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ozancan Kaya:

Sadece tırcı mı tutuklanacak belediyenin hiç mi ihmali yok 4 kişi ölmüş birtek sorumlu şöför mü

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9
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Can null:

Arabalarımı tutacak BELEDİYE :). Yollarda

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Ölümün hayırlısını isteyin yaratandan, öyle ölümlere şahit oldum ki görseydiniz uykularınız kaçardı. Ölenlere yüce yaratandan rahmet diliyorum.

24
0
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Bünyamin Demir:

Türkiye de sıradanlaşan ölümler maalesef

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1
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Eymen Tunç:

O tırcıya tır ehliyeti verip adam akıllı denetlemeyenlere hesap sorulmalı önce. Cahil cühela tipler otobüs şoförü tır şoförü oluyor, sonra böyle ölüm saçıyorlar.

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