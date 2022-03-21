Doktoru döven saldırgan hastaneyi böyle savaş alanına çevirdi: Hepinizi gömmezsem adam değilim
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan M.K.'nın doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö.'yü darbedip "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği görülüyor. Olay sonrasında M.K. gözaltına alındı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde saat 18.00 sıralarında M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.'ya beklemesi gerektiğini söyledi.
GÜVENLİĞİ VE DOKTORU DÖVDÜ
Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K.'nin güvenlik görevlisine tokat attığı, olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbettiği belirlendi. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.
"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM"
Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa