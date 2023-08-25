Bakırköy'de pitbull köpeği vatandaşlara saldırdı, yaşlı adam kanlar içerisinde kaldı

Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull vatandaşlara saldırdı. Saldırıda yaşlı bir adam feci şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Bakırköy ilçesinde Pitbull cinsi bir köpek, vatandaşlara saldırdı. Yaşlı bir adam feci şekilde yaralandı.

YAŞLI ADAM FECİ ŞEKİLDE YARALANDI



Olay, 20 Ağustos günü 16.00 sıralarında, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin garaj kapısında bağlı bulunan ve Türkiye'de beslenmesi yasak olan pitbul cinsi köpek Ahmet Donanmaoğlu'na saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Donanmaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Köpeğin sahibi olduklarını belirten Elif Y. ve Emre A. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Donanmaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.