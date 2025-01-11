Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası

Marmara Denizi'nde 2020 yılında ortaya çıkan müsilaj tehdidi son zamanlarda yeniden görülmeye başlandı. Müsilajın dönmesiyle birlikte Marmara Denizi Havzası'nda denetimler sıklaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya aldığı 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 6-10 Ocak tarihlerinde 7 ilde 389 denetim gerçekleştirdi. Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere, çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarlarda idari para cezaları uygulandı.

TEKİRDAĞ VE BALIKESİR BELEDİYELERİNE 4,3 MİLYON LİRA CEZA

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine de toplam 4 milyon 346 bin 465 lira idari ceza kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 lira idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara Havzası'ndaki denetimleri devam ediyor.