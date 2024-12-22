Bakanlar'dan helikopter kazasında vefat edenlere rahmet mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabından rahmet mesajında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanının vefat etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından rahmet mesajında bulundu. Bakan Yerlikaya sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Bakan Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA