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Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

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Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, yaptığı açıklamada, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketenlerin zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını hatırlattı.

Adegoroye, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, yaklaşık 50 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

Polis Sözcüsü Abayomi Jimoh da yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Jimoh, soruşturma tamamlanana kadar vatandaşlara ruhsatsız veya şüpheli alkollü içecekler ile bitkisel ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulundu.

Eyalet yönetimi ayrıca, insan tüketimine uygunluğu onaylanmamış maddeler, bitkisel içecekler ve çeşitli karışımların tüketilmemesi çağrısı yaptı.

Ondo eyaletinde 9 Eylül'de "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Söz konusu ürünleri üreten ve satanlara yönelik yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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