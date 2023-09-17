Bakan Yumaklı: "Şu an için 3 personelin akıbetiyle ilgili bilgi verecek pozisyonda değiliz"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes'te orman yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerden birisinin su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşmesi sonucu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. 1 kişinin sağ kurtarıldığı ve kendilerinden haber alınamayan 3 mürettebat için başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledikten sonra basın açıklaması yapan Yumaklı, "An itibariyle yangın kontrol altına alınmış durumda. Çalışmaları bizde anbean burada takip etmiş olacağız. Şu an için 3 personelin akıbeti ile ilgili bilgi verecek pozisyona değiliz" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına gün boyu havadan ve karadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler çalışmalarına devam etmişti. Çalışmalar devam ederken su aldığı esnasında Tahtalı Barajı'na bir helikopterin düşmesi sonucunda bir personel sağ olarak kurtarılmış, kendilerinden haber alınamayan 3 mürettebat içinse günün ilk ışıklarına denk arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, beraberindeki Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Valisi Süleyman Elban ve yetkililer ile birlikte Tahtalı Barajı'na gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra basın açıklamasında bulundu.

"An itibariyle yangın kontrol altına alınmış durumda"

Dün Adana, Bolu ve Menderes ilçesinde yangınlar çıktığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Buradaki yangın saat 14.04 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarımız çok kısa sürede müdahale etti. Akşam üzerine doğru Bolu ve daha sonra da Adana Kozan kontrol altına alındı. Burasının da enerjisi büyük oranda düşürüldü ve arkadaşlarımız kısmen kontrol altına alma çalışmalarını gerçekleştirdiler. 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 202ye yakın helikopter, 500 personel ve diğer kara araçları ile müdahale edildi. Tabii havanın kararmasıyla beraber gece görüşlü helikopterlerimiz soğutma çalışmalarına devam ettiler. An itibariye bu yangın da kontrol altına alınmış durumda" dedi.

"Toplam 4 personel vardı"

Saat 23.53 itibariyle helikopterle bağlantının kesildiğini belirten Yumaklı, "Daha sonra arkadaşlarımızın araştırmasıyla birlikte burada bir helikopterin kazaya uğradığı tespit edildi. Daha sonra valimizin koordinesinde; AFAD, UMKE, sahil güvenlik, polis, jandarma burası için seferber oldular. Toplam 4 personel vardı. Bunlardan 3'ü Kırgız, birisi ise Türk uyruklu arkadaşımız. Kırgız uyruklu personellerden bir tanesi kurtuldu ve şu an hastanede ve herhangi bir hayati tehlikesi yok. Gece boyunca helikopteri ve diğer personelleri arama çalışmaları devam etti. Helikopterin bulunduğu yer tespit edildi ancak görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu an itibariyle arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar" şeklinde konuştu.

"Helikopterin karaya çıkarılması işlemleri başlayacak"

"Bu aşamadan sonra helikopterin karaya çıkarılması işlemleri başlayacak" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Yumaklı, "Bununla ilgili ekiplerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda sayın savcımız ve kaza kırım ile ilgili arkadaşımız burada, onlarda çalışmalarını bitirdiler ve kurtarma çalışmalarının başlaması için start verildi. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede tamamlanır ancak burası bir baraj ve dikkatli olmak durumundalar. Çalışmaları bizde anbean burada takip etmiş olacağız. Şu an için 3 personelin akıbeti ile ilgili bilgi verecek pozisyona değiliz" diye konuştu.

"Bütün kardeşlerimize geçmiş olsun"

Aynı bölgede 2017 yılında yaşanan bir başka helikopter kazası hatırlatılarak, yaşanan bu kazanın oluş şekliyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Yumaklı, "Bunların hepsi kara kutu da dahil bütün incelemeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Hepsinin aynı özellikte bir sonuç çıkardığını söylemek mümkün değil. Biz en azından bir önceki kazayla ilgili olan bağlantısını bu kazayı inceledikten sonra söyleyebileceğiz. Şu an için bütün yoğunluğumuz helikopteri bulunduğu yerden hızlıca çıkarılmasıyla ilgili. Bütün orman camiasına, yeşil vatanımızı korumak için savaşan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR