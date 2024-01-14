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İçişleri Bakanı: BTÖ Propagandası Yapan 126 Hesap Tespit Edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden BTÖ propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Şüphelilerden 104'ünün yurt dışında olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 14 kişinin yakalandığını, 8 kişiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden BTÖ(Bölücü Terör Örgütü) propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden, BTÖ propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Paylaşımında şüphelilerden 104'ünün yurt dışında olduğunu belirten Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Başkanlıkları Dairelikleri yurt içinde yürütülen operasyonlarda koordineli olarak tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalandı. 8'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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