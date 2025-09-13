Haberler

Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır Lice ve Kulp'ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 269 kg esrar ele geçirdik.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır Lice ve Kulp'ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 269 kg esrar ele geçirdik.

Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır Lice ve Kulp'ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 269 kg esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik. 34 şüpheli zehir tacirini yakaladık, 18'i tutuklandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.