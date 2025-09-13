Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır Lice ve Kulp'ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 269 kg esrar ele geçirdik.
Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır Lice ve Kulp'ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 269 kg esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik. 34 şüpheli zehir tacirini yakaladık, 18'i tutuklandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa