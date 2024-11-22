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Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi iddialarına yanıt: Adli soruşturmayı biz başlattık

Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi iddialarına yanıt: Adli soruşturmayı biz başlattık
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan olayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Olayı 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi' olarak nitelendiren Memişoğlu, adli soruşturmayı kendilerinin başlattığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir televizyon yayınında soruları yanıtlıyor.

"ADLİ SORUŞTURMAYI BİZ BAŞLATTIK"

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: "Bu yenidoğan olayı biz buna insanlıktan nasibini almamışlar çetesi diyoruz. Biz bunun peşine düşmesek biz bu süreçleri konuşmuyorduk. Bizim birçok denetleme usullerimiz var. Şikayetler gelir değerlendirilir ve bunlarla ilgili süreç başlar. Adli soruşturmayı biz başlattık. Ben İl Sağlık Müdürü oldum, brifing aldım dediler ki bir yenidoğan soruşturması var. 2016'dan beri bunu biliyorlar diyorlar bu tamamen yalan ve iftira. Bu bakanlığın baş denetçiliği tarafından Ocak 2016'da başlatılan bir soruşturma. Ben Ekim 2016'da göreve geldim. Müfettiş daha sonra 17 Kasım'da bu soruşturmayı bitiriyor.

"BAKANLIĞIN MÜFETTİŞLERİ İLE YAPTIĞI BİR SORUŞTURMAYI İL MÜDÜRLÜĞÜ NASIL KAPATABİLİR?"

15 Kasım 2016'da ben bakanlığa yazı yazıyorum "Müdürlüğümüze bilgi verilmesini arz ederim" diye ifade kullanıyorum. Daha sonra bu soruşturma sonuçlandırılmıştır herhangi bir suç unsuru yoktur diye yazı geliyor. Bakanlığın müfettişleri ile yaptığı bir soruşturmayı İl Müdürlüğü nasıl kapatabilir?

"SAVCILIKTAN BİLGİ VE BELGE ALMA ŞANSIMIZ YOK"

5 Mayıs biz savcılığa yazınca, bunlarla ilgili takip kararı alınıyor. 20 Haziran 2023'te teknik takibe başlanıyor. Bizim savcılıktan bilgi ve belge alma şansımız yok çünkü dosyaya gizlilik kararı geliyor. Biz bu bebeklerin öldürüldüğünü 28 Haziran 2024'te öğreniyoruz.

Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk. Tapelerin alındığı o delilleri biz anlık baskınlarla elde ettik."

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

On yıl sonra kamuoyunun baskısı sonucunda mı

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