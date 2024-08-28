Bahçeye giren koyunlar nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri dehşete düşürdü

Denizli'de bahçeye giren sürü nedeniyle bahçe sahibinin, çobanı tüfekle öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli bahçe sahibinin, çoban ve akrabasına gözünü kırpmadan ateş ettiği anlar dehşete düşürdü. Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tekkeköy Mahallesi'nde yaşanan olayda; Mehmet Ali Aslan (75), incir bahçesine giren koyun sürüsü nedeniyle öfkeye kapıldı. Eline av tüfeğini alan Mehmet Ali Aslan, sürünün sahibi olan Hikmet Duman ve ailesinin yaşadığı evin önüne kadar gitti. Yaşlı çiftçinin hakaretleri üzerine seslerin geldiği yere doğru ilerleyen Hikmet Duman'ın akrabası, kendisine doğru 2 el ateş edildiğini görünce panikle kaçtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından diğer aile üyeleri de olay yerine gelince ortalık bir anda karıştı. Yaşanan arbede sırasında Mehmet Ali Aslan'ın ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, Hikmet Duman'ın karnına isabet etti. Çobanın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Duman'ı ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaldırıldığı hastanede Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bahçeye giren sürü nedeniyle başlayan ve cinayete dönen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Mehmet Ali Aslan'ın elinde tüfekle ailenin evinin önünde beklediği, daha sonra kendisine yönelen bir kişiye tüfekle iki el ateş ettiği anlar yer aldı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki birçok vatandaş olayın yaşandığı yere yönelmesi dikkat çekti. Bahçe sahibi ile çoban aile arasında yaşanan arbede anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Sürü sahipleri, Mehmet Ali Aslan'ın elindeki tüfeği almak için çabaladığı sırada ateşlenen tüfek nedeniyle Hikmet Duman'ın karnından yaralandığı ve yere yığıldığı görüntüler görenleri dehşete düşürdü.