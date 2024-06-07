Üye Girişi
Haberler

Dilan Polat'la ilgili davadan çekilme kararı alan hakimin talebi reddedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın hakimi dosyadan çekilmek için dilekçe sundu. Ancak üst mahkeme talebi reddetti.

Suç gelirlerinin aklanması başta olmak üzere birçok suçtan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı azmettiricilik davasında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan davaya bakan hakim, çekilme kararı aldı.

BANU PARLAK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın ilk duruşması 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüştü. Hakim görülen ilk duruşmada verdiği ara kararda dosyasının İstanbul Adliyesi'nde bulunan çete dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti. Öte yandan görülen ilk duruşmanın ardından davanın müştekisi Banu Parlak ise şikayetinden vazgeçmişti.

Dilan Polat'la ilgili davadan çekilme kararı alan hakimin talebi reddedildi

DİLAN POLAT'IN AVUKATI, MAHKEME HAKİMİNİ SORDU

Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi, verilen birleştirme kararını bozdu. Yaşananların ardından Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu. Dilekçede "3 Haziran günü duruşma salonu ile kalem arasındaki koridorda sanık Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşire sorduğu belirtildi.

HAKİM, DAVADAN ÇEKİLMEK İSTEDİ

Dilekçenin devamında "Avukat Hüseyin Kaya dosya hakkında bir şeyler söylemek istediğini, tutukluluğun devamına gerekçe olarak gösterilen üst haddin neyi ifade ettiğini sorduğunda kendisine yasada yazdığını beyan etmemden sonra taleplerinin reddedildiğini, yazılması gereken müzakerelerin yazılmadığını beyan ederek odamda görüşmek istediğini belirtmesi karşısında 'hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmediğimi ve odama kabul etmediğimi' beyan ettim. 'Yapacak bir şey kalmadı sizi HSK'ya şikayet edeceğim' dedi. Bu aşamadan sonra şahsım yönünden mutlak surette tarafsızlığımdan şüpheye düşüldüğü bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım. Çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim" ifadelerine yer verdi.

Dilan Polat'la ilgili davadan çekilme kararı alan hakimin talebi reddedildi

TALEP REDDEDİLDİ

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın aynı mahkemeye iadesine ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilan Polat Engin Polat Bahçeşehir Hakim Mahkeme Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

 Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Haziran günün maçları nereden izlenir? 8 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı? Kızılcık Şerbeti sezon finali bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Marmaris Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi ve en güzel plajları! Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı? KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat! ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi? Turunç Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları nerede? Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a neden dava açtı? Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım arasında ne oldu, olay ne? Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmenin şartı nedir, kimler yükümlüdür? Kısırkaya plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Gelinlik denemek ücretli mi? Gelinlik denemek artık ücretli mi olacak? Gelinlik deneme ücreti ne kadar? Riva plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri?
Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler
500

Yorumlar (1)

MÜCAHİD:

Bu davada adaletli bir yargılanma beklenebilir mi bu şartlar altında?

7
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title