11 yıldır aranan firari hükümlü yerin altında yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; "Adam öldürme", "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan N.T isimli hükümlü, Bahçesaray ilçesinde bir ve düzenlenen operasyonla gizli bir bölmede saklanırken yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda evin altına yaptığı gizli bölmeden çıkan firari gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.