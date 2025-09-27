Bahçelievler korkutan anlar! Oto tamirhanede şiddetli patlama

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

KORKUTAN PATLAMA! YANGIN ÇIKTI

Meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.