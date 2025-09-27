Bahçelievler korkutan anlar! Oto tamirhanede şiddetli patlama
0:00/0:00
Bahçelievler'de bir oto tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgede yangın çıktı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İstanbul'da korkutan anlar yaşandı. Bahçelievler ilçesinde bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.
KORKUTAN PATLAMA! YANGIN ÇIKTI
Meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa