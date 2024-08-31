Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

İstanbul'da dün gece yaşanan 2 saldırı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Gece yarısı kaldırımda yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğrarken, ilerleyen saatlerde devlet hastanesinin acil servis bölümüne ateş açıldı.

HASTANE SALDIRISINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ ATEŞ ETTİ

Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı. Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu.

SALDIRILARIN BİRBİRİYLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Polis iki farklı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıların birbiriyle bağlantısı araştırılıyor.