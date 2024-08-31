Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da dün gece Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanırken, aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü. Birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen iki silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da dün gece yaşanan 2 saldırı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Gece yarısı kaldırımda yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğrarken, ilerleyen saatlerde devlet hastanesinin acil servis bölümüne ateş açıldı.

HASTANE SALDIRISINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ ATEŞ ETTİ

Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı. Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu.

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

SALDIRILARIN BİRBİRİYLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Polis iki farklı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıların birbiriyle bağlantısı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Devlet Hastanesi Bahçelievler Acil Servis Mahmutbey İstanbul 3-sayfa Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir?
title