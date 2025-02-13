Park yeri tartışması kanlı bitti! Muhtar emlakçıyı silahla öldürdü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta 29 Ocak günü saat 14.00 sıralarında vahşet yaşandı. Şirinevler Mahallesi muhtarı İbrahim Güzel, otomobiliyle geldiği sokakta Şeref Yılmaz'ın dükkanının önündeki boş alana park etmek istedi. İkili arasında park yeri meselesinden tartışma başladı.

PARK YERİ MESELESİNDEN EMLAKÇIYI VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışmada Şeref Yılmaz, yanındaki çakıyla İbrahim Güzel'e saldırdı. Güzel, belindeki silahı çıkararak Yılmaz'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından ve omzundan yaralanan Şeref Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, muhtar İbrahim Güzel polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhtar İbrahim Güzel

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeref Yılmaz, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi yarın Şirinevler Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defin edilecek.

"BEN ULAŞTIĞIMDA KENDİNDEYDİ"

Olayı gören sokak esnafı Semiha Dağyurdu, "Ben balkondaydım. O sırada bağrışmaları duydum. Şeref Bey'in, 'Allah için git' dediğini duyduk öncelikle. Arkasından kavga var, Şeref ağabey biriyle kavga ediyor diye indik aşağı. Ama inerken merdivenden silah sesleri duyduk. Binanın çıkışında da Şeref ağabey yerdeydi. İbrahim bey de hala silah elinde, ateş ediyordu. 8-9 el ateş etti galiba, çünkü yukarı, havaya doğru da ateş etti. Adam yerdeydi. Yetiştiğimizde etrafı kalabalıktı. Ben ulaştığımda kendindeydi. 'Şeref ağabey kendinde misin?' diye sorduğumda, 'Evet' diye cevap almıştım. Nereden yaralı olduğunu bilmediğim için, orada genç bir çocuk ilgileniyordu, bakıyordu vücuduna. Ayağından dedi çocuk hatta. 'Oraya bir bağlayın' dedim ambulans gelene kadar. Ayağını bağladılar. Sonra omzundaki yarayı gördük" dedi.