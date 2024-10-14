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Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı, çok sayıda yaralı var

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Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS HASAR ALDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.

Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı, çok sayıda yaralı var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Kaza İETT

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