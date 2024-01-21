Bahçe İlçe Kaymakamı'nın Şoförü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de trafik kazası yapan Bahçe İlçe kaymakamı Aziz Kayabaşı'nın makam şoförü Osman Tıraş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Ocak günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere, mevkiinde meydana gelmişti. Kaymakam Aziz Kayabaşı'na ait makam aracı, Osmaniye'de yapılan programına katılmak için yola çıktı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere, mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda Scania karma tır ile çarpışan makam aracında bulunan koruma polisi ve makam şoförü Osman Tıraş yaralandı. Kazada ağır yaralanan makam şoförü Osman Tıraş tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cenaze töreninde konuşan Bahçe İlçe kaymakamı Aziz Kayabaşı, 'Bizim için çok acı bir kayıp ailesinin sevenlerinin ve Bahçemizin başı sağ olsun' dedi.

Osman Tıraşın cenazesi Bahçe Kaymakamlığı önünde yapılan törenin ardından Bahçe Asri Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Osman Tıraş'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE