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Bahar ve Nihal Candan'ın Dolandırıcılık Davasında Hapis İstemi

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İstanbul'da görülen dolandırıcılık davasında Bahar Candan için 44, Nihal Candan için ise 24 yıla kadar hapis isteniyor. Davada 21 sanık bulunuyor ve müştekilerin dinlenmesine devam ediliyor.

Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davasının görülmesine devam ediliyor

İSTANBUL - Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Bu celse müştekilerin dinlendiği duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanık Nihal Candan adliyeye geldi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine devam ediliyor.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz olarak yargılanan ablası Nihal Candan hazır bulundu. Duruşmaya gelen Nihal Candan kameralara yansıdı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.

İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.

Bahar ve Nihal Candan'ın Dolandırıcılık Davasında Hapis İstemi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa

Dolandırıcılık Nihal Candan Bahar Candan İstanbul 3-sayfa Güncel Hukuk

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