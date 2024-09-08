Türkiye'yi yasa boğan Narin, 4 ay önce kaymakamlığın projesinde yer almış

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeninin 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunması Türkiye'yi yasa boğarken, umutla küçük kızın bulunmasını bekleyen ilçe sakinleri de büyük üzüntü yaşadı.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

Bölgede söz sahibi ailelerden birine sahip olduğu söylenen Narin'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken ortaya çıkan bir görüntü izleyenlerin yüreğini dağladı.

TANITIM FİLMİNDE YER ALMIŞ

8 yaşındaki Narin'in Diyarbakır merkez Bağlar Kaymakamlığınca kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen "Kuaförüm Okulda Projesi"nin tanıtım filminde yer aldığı ortaya çıktı.

KAYMAKAMLIĞIN SOSYAL MEDYASINDAN DA PAYLAŞILMIŞ

4 ay önce çekilen ve Tavşantepe İlkokulunda ücretsiz verilen kuaför hizmetinin görüntülerinde mavi gömleği ve mutlu tavırlarıyla Narin'in de yer aldığı görülürken, videonun 29 Nisan'da Bağlar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından da paylaşıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.