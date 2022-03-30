Bağcılar dehşet: Sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, evinde eşini öldürdükten sonra intihar etti

İSTANBUL - Bağcılar İnönü Mahallesi'nde sokak ortasında bir kişiyi öldüren şahıs, eve gelerek önce eşini öldürdü ardından da intihar etti. Eşi ve bir kişiyi öldüren şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.