Kadının cansız bedenini poşete sarıp 10 gün cesetle yaşadı

İstanbul Bağcılar'da başına aldığı darbe sonucu ölen 48 yaşındaki Songül Kurt'u poşetlere saran 60 yaşındaki Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. Eve gelen misafirlerin durumu fark ederek ihbarda bulunmasıyla polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

CESEDİ POŞETLE SARIP EVİN ODASINDA BIRAKTI

Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan 60 yaşındaki Ensar Avuç, 3 ay önce Bağcılar'da 48 yaşındaki Songül Kurt ile tanıştı. Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı. Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu.

POLİS EKİPLERİNDEN ADRESE OPERASYON

Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı. Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

KORKTUĞU İÇİN POLİSİ ARAMAMIŞ

Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

Mahalleli Abdülaziz Akıncı, "Bir kadın ile bir erkek evde beraber yaşıyormuş. Kadın ölmüş, komşular cesedin kokusunun geldiğini söylemiş. Polisler gelmiş" dedi.