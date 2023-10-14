Bağcılar'da İETT Otobüsüne Saldırı Girişimi

BAĞCILAR'da İETT otobüsü şoförü ile yol verme tartışmasında yolcuları bulunan otobüse saldırıp lastiklerini bıçak ile kesmeye çalışan S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası Serhat A. hakkında 'Kamu malına zarar verme' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Bağcılar'da 11 Ekim'de O-3 Bağlantı Yolu, yan yolda otomobil sürücüsü ile İETT şoförü arasında yaşanan yol verme tartışmasının ardından otomobilden inen kişi otobüsü yumruklayarak lastiklerini bıçakla kesmeye çalıştı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobil sürücüsünün Abdulvahap A. olduğu saldırıyı gerçekleştirenin ise Serhat A. olduğu belirlendi. Abdulvahap A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Serhat A. ise adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETTİ

Serhat A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Savcılığın itirazı sonrasında, 'Konutu terk etmeme' ve 'Yurt dışına çıkmama' adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılan Serhat A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.