İstanbul'un göbeğinde korku dolu gece! Alevlerin sardığı binada yaşanan patlama saniye saniye kamerada
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Bağcılar'da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı binada yangın söndürme çalışmaları sürerken, LPG tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlama yaşandı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan patlama, saniye saniye kameraya yansıdı.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1208 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
ÇATI KATINDA PATLAMA YAŞADI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği sırada çatı katında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
LPG tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlama anı sokak sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.