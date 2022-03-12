İstanbul'un göbeğinde korku dolu gece! Alevlerin sardığı binada yaşanan patlama saniye saniye kamerada - Haberler

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İstanbul'un göbeğinde korku dolu gece! Alevlerin sardığı binada yaşanan patlama saniye saniye kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı binada yangın söndürme çalışmaları sürerken, LPG tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlama yaşandı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan patlama, saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1208 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu gece! Alevlerin sardığı binada yaşanan patlama saniye saniye kamerada

ÇATI KATINDA PATLAMA YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği sırada çatı katında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu gece! Alevlerin sardığı binada yaşanan patlama saniye saniye kamerada

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

LPG tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlama anı sokak sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu gece! Alevlerin sardığı binada yaşanan patlama saniye saniye kamerada

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar, İtfaiye, Patlama, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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