Bağcılar'da 3 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

Bağcılar'da 3 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı
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Bağcılar'da babasıyla yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da babasıyla yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, çarpan sürücünün otomobiliyle hastaneye götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 2233. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FN 7750 plakalı otomobil sürücüsü, babası ile sokakta karşı kaldırıma geçmeye çalışan 3 yaşındaki Emir P.K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan çocuk çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkartıldı. Yaralı çocuk, çarpan sürücünün otomobili ile hastaneye götürüldü. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun tedavisi ise sürüyor.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, karşıya geçen çocuğun otomobilin altında kaldığı yer aldı.

Konu ile ilgili konuşan baba Salih K., "Çarpan kişi kaçacaktı. Mağazadan bir kişi bağırarak şoförü durdurdu. Çocuğumu adamın arabasıyla bindirerek hastaneye götürdük. Yardımcı oldu ama ondan sonrası yok. Hem maddi hem manevi davacıyım. Sürecimiz devam ediyor. Biz mağdur olduk. Çocuğumuzun tedavisi devam ediyor. İnsanlara 'Kediye vurdum, kaldırıma vurdum' diyor. Şahıstan şikayetçi olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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