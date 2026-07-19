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Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Samsun Bafra'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı, iki kişi hakkında ise kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonda metamfetamin, bonzai, sentetik ecza hapı ve para ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.D. (27) ile H.Ç. (26) isimli şahısların üzerinde ve 55 JK 021 plakalı araçta yapılan aramada 0,88 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, Betül T. (23) ile Burak K.'nin (23) ikametinde arama yaptı. Aramada 5,23 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,08 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lira ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, Betül T. ile Burak K. ise "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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