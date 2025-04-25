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Bafra'da Silah Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Bafra'da Silah Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, düğünlerde silahla ateş edeceği düşünülen 6 kişi tabancalar ve tüfeklerle birlikte yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 6 kişi tabancalar ve tüfeklerle yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği değerlendirilen şahısların ikamet ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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