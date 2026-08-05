Bafra'da Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde silah ticaretine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve çeşitli suç unsurları ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bafra ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 2 adet yasaklı bıçak, 1 adet uyuşturucu madde kullanım düzeneği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı