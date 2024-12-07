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Bafra'da Düşen 1700 Dolar Sahibine Teslim Edildi

Bafra'da Düşen 1700 Dolar Sahibine Teslim Edildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde emekli bir vatandaş, yolda düşürdüğü 1700 doları bulan kuyumcu müdürü tarafından polis nezaretinde geri alarak moral buldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir vatandaş yolda bulduğu bin 700 doları sahibine teslim etti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen emekli 79 yaşındaki Ömer Şen, Bankalar Caddesi'nde kuyumcuya giderken bin 700 doları dalgınlıkla düşürdü. Kuyumcuda satış müdürü olarak görev yapan Mustafa Yıldız, yolda savrulmuş halde bulduğu bin 700 doları, sahibi Ömer Şen'e çalışmış olduğu iş yerinde polis nezaretinde teslim etti.

"Dalgınlıkla düşürdüm"

Konu hakkında bir açıklama yapan Ömer Şen, "Bin 700 doları bozdurmak için kuyumcuların önüne geldim. Tam dolarları çıkarttığım sırada dalgınlıkla düşürdüm. Uzun süre aramama rağmen bulamadım. Hemen zabıta ve polise gittim. Tabii ki bu arada eve gidemedim. Yetkililerden haber beklemeye başladım. Belli bir süre geçtikten sonra müjdeli haber geldi. Bin 700 dolarımı Mustafa Yıldız bulmuş. Allah ondan razı olsun" dedi.

"Kısa zamanda kendilerine gelen kayıp para ihbarının sahibine ulaştılar"

Dolarları bulan Mustafa Yıldız ise, "Bankalar Caddesi'nde iş yerimizin önünde iç içe girmiş dolarları görünce onu alıp iş yerimin içerisine girdim. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdim. Onlar da kısa zamanda kendilerine gelen kayıp para ihbarının sahibine ulaştılar. Ömer Şen büyüğüme dolarlarını polis nezaretinde teslim ettim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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