Babaya Tokat Atan Şüpheliye Silahlı Saldırı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli şahsın, Kartal'daki işyerine silahlı saldırı düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 Eylül Pazartesi günü, çocuklarını okula götüren baba Ö.K., sokak arasında hızlı giden sürücüyü uyardığı için saldırıya uğramıştı. Baba Ö.K.'ya çocuklarının gözü önünde tokat atan ve olayın ardından gözaltına alınan lüks araç sürücüsü O.C., 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin iş yerine silahlı saldırı

Tutuklama kararının ardından gece saatlerinde şüpheli O.C.'ye ait İstanbul Kartal'da bulunan iş yerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL