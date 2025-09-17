Haberler

Babaya Tokat Atan Şüpheliye Silahlı Saldırı

Babaya Tokat Atan Şüpheliye Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan lüks araç sürücüsü tutuklandı. Tutuklama kararı sonrası, şüphelinin iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli şahsın, Kartal'daki işyerine silahlı saldırı düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 Eylül Pazartesi günü, çocuklarını okula götüren baba Ö.K., sokak arasında hızlı giden sürücüyü uyardığı için saldırıya uğramıştı. Baba Ö.K.'ya çocuklarının gözü önünde tokat atan ve olayın ardından gözaltına alınan lüks araç sürücüsü O.C., 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin iş yerine silahlı saldırı

Tutuklama kararının ardından gece saatlerinde şüpheli O.C.'ye ait İstanbul Kartal'da bulunan iş yerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.