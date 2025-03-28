Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi

Kocaeli'nin, Körfez ilçesinde bağlı Çamlıtepe Mahallesi 15 yaşındaki çocuk, babasına ait otomobili izinsiz alarak mahallede tur atmaya başladı.

MAHALLEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Yunus Emre Caddesi çıkışında hızla ilerleyen araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobil ve kamyonete çarparak durabildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazot ve yağı temizleyerek kapanan trafiği tekrardan açtı.

5 ARAÇTA HASAR

Kaza sebebiyle 5 araçta ciddi hasar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.