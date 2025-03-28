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Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi

Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi
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Kocaeli'de babasının arabasını kaçıran çocuk, park halindeki 4 araca çarptı. Mahalle savaş alanına dönerken yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin, Körfez ilçesinde bağlı Çamlıtepe Mahallesi 15 yaşındaki çocuk, babasına ait otomobili izinsiz alarak mahallede tur atmaya başladı.

Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi

MAHALLEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Yunus Emre Caddesi çıkışında hızla ilerleyen araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobil ve kamyonete çarparak durabildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazot ve yağı temizleyerek kapanan trafiği tekrardan açtı.

Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi

5 ARAÇTA HASAR

Kaza sebebiyle 5 araçta ciddi hasar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Babasının arabasını kaçıran çocuk mahalleyi savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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