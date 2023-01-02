Kahreden olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı yürek dağladı 3. Sayfa Haberleri Erzincan'da enkaz alanında odun topladığı sırada belediyeye ait iş makinesinin geri manevrası sonucu ezilen yaşlı adam hayatını kaybetti. Erzincan Belediyesine ait iş makinesinin çalışma yaptığı sahada enkazdan geriye kalan odunları toplamaya çalışan 80 yaşındaki Hasbi Hof, iş makinesinin geri geri manevra yaptığı esnada kazara ezildi. Hasbi Hof kaza mahallinde hayatını kaybetti. ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada iş makinesinin yanında babalarının cesediyle karşılaşan iki oğlu sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sinir krizi geçiren iki kişiye ambulansta sakinleştirici iğne vuruldu. CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın Bayburt Demirözülü olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Demirkent Erzincan 3. Sayfa Güncel Haberler

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