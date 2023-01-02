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Kahreden olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı yürek dağladı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da enkaz alanında odun topladığı sırada belediyeye ait iş makinesinin geri manevrası sonucu ezilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Erzincan Belediyesine ait iş makinesinin çalışma yaptığı sahada enkazdan geriye kalan odunları toplamaya çalışan 80 yaşındaki Hasbi Hof, iş makinesinin geri geri manevra yaptığı esnada kazara ezildi. Hasbi Hof kaza mahallinde hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada iş makinesinin yanında babalarının cesediyle karşılaşan iki oğlu sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sinir krizi geçiren iki kişiye ambulansta sakinleştirici iğne vuruldu.

Kahreden olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı yürek dağladı

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın Bayburt Demirözülü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demirkent Erzincan 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

HAYRETTİN ŞÖLEN:

80 YAŞINDA BİRİ ENKAZDAN YAKACAK ODUN TOPLUYORSA BU DEVLETİN AYIPIDIR ALLHA RAHMET EYLESİN

Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
x girilmez:

Bazen yaşlılar böyledir eski yokluk zamanından kalma alışkanlıklar yoksa oğulları var her fırsatta devleti suçlamaya hazırsınız bu ayıp size yeter diyecem ama yüzünüz yokki

4 6 Yayından Kaldır
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