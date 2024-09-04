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Baba ve Oğul Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kurşun Yağmuruna Tutuldu

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Denizlili babanın ardından oğlu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Denizlili babanın ardından oğlu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32) ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan M.K. (42) Antalya'nın Korkuteli ilçesinden 07 BST 882 plakalı otomobiliyle Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi. Burada iş yeri önünde bekleyen baba oğulun yanına yürüyerek gelen M.K. pompalı tüfeğiyle Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i vurarak olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan baba oğul ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba Ramazan Tin'in hayatını kaybettiği belirlenirken oğlu Muharrem Tin ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden Tefenni ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Ramazan Tin'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gölhisar Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Muharrem Tin ise ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başından vurulan ve burada ameliyata alınan Muharrem Tin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölhisar denizli 3-sayfa Burdur Güncel Baba

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