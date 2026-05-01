Baba ve oğlu, köpeklerine öfkelendikleri komşusunu darp ederek ağır yaraladı

Ankara'da, komşularının köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ile oğlu, komşusunu demir çubukla darp etti. Ağır yaralanan yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 23 Nisan akşamı Ayaş'a bağlı Oltan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Tansel Gökmen'in (57) köpeği, komşuları N.K. ile oğlu E.K.'nin sahibi olduğu iki köpeğe saldırdı. Duruma öfkelenen baba ile oğlu ise Gökmen'i demir çubukla darp etti. Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, Etlik Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. 8 gündür tedavi gören Gökmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba N.K. ile oğlu E.K. ise adliyeye sevk edildi. N.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

"Komşumuzun oğlu demir çubukla kocamın kafasına vurdu"

Olayla ilgili konuşan Tansel Gökmen'in eşi Safiye Gökmen, "Eşimle evimizin önünde oturuyorduk. Bizim köpeğimiz, komşumuzun iki köpeği ile karşılaşınca birbirlerine saldırmaya başladılar. Eşim de komşumuzun yanına gitti ve 'Sen kendi köpeğini çek, ben de benimkini çekeyim' dedi. O sırada komşumuzun oğlu demir çubukla kocamın kafasına vurdu. Darbeyi aldıktan sonra bayıldı. Yerde baygın halde yatarken de demirle darp etmeye devam ettiler. Oğlu, babasına 'öldürelim de kurtulalım' dedi. O sırada ben de bağırarak tepki gösterdim. Sonra da kaçarak uzaklaştılar" dedi.

"Sürekli köpeğimizle ilgili bizi rahatsız ederdi"

Benzer durumlardan dolayı uzun süredir komşuları tarafından rahatsız edildiklerini ileri süren Gökmen, "Sürekli köpeğimizle ilgili bizi rahatsız ederdi. Düşmanlığı vardı. Eşimi hastanede ziyarete gittiğimde doktorlar bana, 'her şeye hazırlıklı olun' dedi. Ben burada yalnız yaşıyorum. Hala da korkuyorum. Saldırganlardan biri hala dışarıda. Onun da tutuklanması lazım. Eşim bir haftadır hastanede. Durumu kritik. Her yerinden kan akıyordu. Şikayetçiyiz. Adalete güveniyoruz. Saldırganların dışarıda gezmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı