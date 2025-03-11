Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı

Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Dalmuir kentinde, 55 yaşındaki Kamil Mohammed Nadir, aileye ait araba yıkama dükkanında kendi oğlu 40 yaşındaki Rebath Kamil'i, Mercedes marka cip ile ezdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, baba Nadir'in, araba yıkayan oğluna doğru aracını hızla sürdüğü görülüyor. Olayın nedeni bir aile içi anlaşmazlıktı

İngiltere'nin Dalmuir kentinde gerçekleşen olayda, baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı bir kavgaya dönüştü. 55 yaşındaki Kamil Mohammed Nadir, kendi oğlu 40 yaşındaki Rebath Kamil'i, aileye ait araba yıkama dükkanında Mercedes marka cip ile ezdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç görüntülerde, eski bir Iraklı savaşçı olan baba Nadir'in, araba yıkayan oğluna doğru aracını hızla sürdüğü görülüyor. Rebath, aracın çarpması sonucu tuğla duvara sıkıştı ve güçlükle ayağa kalkarak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı.

Videonun devamında, Nadir'in diğer üç oğlu Datsan, Daban ve Serbaz'ın olay yerine koştuğu ve iki kardeşin babalarına yumruklar savurduğu görülüyor.

Mahkemede anlatılanlara göre, olayın nedeni bir aile içi anlaşmazlıktı. Nadir'in eşinden ayrılmasının ardından, Rebath'ın babasını başka bir kadınla gördüğünü kardeşlerine söylediği iddia edildi. Nadir bu durumdan öfkelenerek araba yıkama dükkanına gelmiş ve "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırmıştı.

Olaydan sonra polise verdiği ifadede Rebath: "Babam, kardeşime beni başka bir kadınla gördüğümü söylediğimi iddia etti. Ben böyle bir şey söylemediğimi, sadece onu biriyle gördüğümü belirttiğimi söyledim" dedi. Ayrıca "Babam beni öldürmeye çalışıyordu. Arabayı doğrudan üzerime sürdü. Sadece korkutmak isteseydi dururdı, ama durmadı" diye ekledi.

Kilmarnock Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada savcı Donald Davidson, Rebath'ın olaydan hemen sonra polis tarafından alınan ifadesini okudu. Nadir'in saldırı nedeniyle yargılandığı dava devam ediyor.

Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi

Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
img

Zilden rahatsız olup okul müdürü bıçaklamıştı, annesi ilk kez konuştu
img

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.