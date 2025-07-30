Düğün salonundan gelini alan damadın heyecanı pahalıya patladı

Bursa'da düğün bitiminde evin yolunu tutmak için hazırlanan gelin ve damadın yaşadığı kaza herkesin yüreğini ağzına getirdi. Arabayı yanaştıran damat, heyecandan el frenini çekmeyi unutunca içinde gelinin olduğu otomobil kaza yaptı. Gelin ölümden döndü, bir davetli ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

GELİN BİNİNCE HAREKET ETTİ

Bursa'da 'gülsek mi? Ağlasak mı?' dedirten görüntü, bir düğün salonunun önünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, dünya evine giren çift, düğün bitiminde evlerine doğru yola çıkmak için hazırlandı. Gelin arabasını düğün salonunu önüne getiren sürücü, heyecandan el frenini çekmeyi unuttu. Aracın kapıları açık vaziyette bekleyen cip tarzı araç, gelinin binmesiyle hareket etmeye başladı.

BÜYÜK BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ana yol üzerindeki düğün salonundan gelinle birlikte ayrılan cip, anayolun ortasında bulunan metro duvarına kadar gitti. Herkesin nefesini tutarak arkasından baktığı araç, duvara çarptıktan sonra durdu. O esnada gelen araç sayısının az olması ve fark edilmesi üzerine korkulan büyük bir kaza olmadı.

Herkesin derin bir 'oh' çektiği kazanın ardından gelen ve yanındaki arkadaşı büyük korku yaşadı. Arabanın hareket ettiği anda önünden kaçan kişi ise saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtuldu.