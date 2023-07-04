Baba çocukla kayıplara karıştı, velayet annede kaldı

İZMİR - Boşanma aşamasında olduğu eşinin 6 yaşındaki oğlunu Kolombiya'ya götürdüğünü iddia eden Sinem Yaşar A., çocuğundan 2 aydır haber alamıyor. Olayın ardından oğlu Poyraz'ın geçici velayetini almayı başardığını belirten acılı anne, astım hastası oğlunun iadesi için yetkili makamlara yardım çağrısında bulundu.

İzmir'de yaşayan Sinem Yaşar A. ve Serdar A., geçen aralık ayında boşanmaya karar verdi. 6 yaşındaki çocuklarının velayetinde anlaşma sağlanamayınca dava ertelendi. 4 Mayıs günü eşi Serdar A.'nın ortak velayetlerinde olan oğulları Poyraz'la kayıplara karıştığını belirten anne, 2 aydır oğlundan haber alamıyor. Arayışını sürdürürken bir yandan da oğlu Poyraz'ın geçici velayetini alan Sinem Yaşar A., "Eşim, oğlumda birlikte bir haftalık tatile gittiklerini belirten bir notla kayıplara karıştı. Bir haftanın sonunda oğlum dönmedi. Karakola gittiğimde oğlumuz ortak velayetimizde olduğu için kaçırıldığını ispatlayamadım. Açtığım dava ile Poyraz'ın geçici velayetini alabildim ama şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Kolombiya üzerinden Amerika'ya geçtiklerini düşünüyorum. Adalet Bakanlığından gelecek yazının ardından iade talebinde bulunacağım" dedi.

Oğlunun geçici velayetini aldı

4 Mayıs günü işten geldiğinde evde bir not bulduğunu anlatan Sinem Yaşar A., olayı şu sözlerle anlattı: "Eşim, bıraktığı notta yaklaşık bir haftalık bir tatile çıktıklarını, geriye döneceklerini ve etrafı telaşa vermemem gerektiğini yazmıştı. Ancak bir hafta sonra İzmir'e geri gelmediler ve haber de alamadım. Dava henüz sonuçlanmadığı için oğlumun ortak velayeti eşimle ikimizdeydi. Bu yüzden karakola gittiğimde çocuğumun eşim tarafından kaçırıldığını ispatlayamadım. Eşimin arkadaşlarıyla konuştuğumda yaklaşık 4 aydır oğlumu kaçırma planını yaptığına dair duyumlar aldım. Eşimin ailesine ulaşmaya çalıştığımda ise genellikle olumsuz ve yardım etmek istemeyen yanıtlar aldım. Eşimin ailesinin bir kısmı Amerika'da. Kolombiya'ya gittikleri bilgisine ulaştığımda aklıma kaçak yollarla Amerika'ya geçebilecekleri ihtimali geldi. Ailesinin sakin duruşu ve yardım etmeyişi, bu tahminimi güçlendirdi. Kolombiya, vizesiz ve kaçak yollarla Amerika'ya geçiş yapmanın kolay olduğu bir ülke. Ancak duyumlarımı kanıtlayamıyorum. Bu nedenle Amerika'ya konuyla ilgili yazmak için Adalet Bakanlığı'ndan gelecek yazıyı bekliyorum. Çünkü bu süre zarfında mahkeme tarafından oğlumun geçici velayeti bana verildi ve bu sayede iade talebinde bulunabileceğim" diye konuştu.

"Oğlumun anne şefkatine ihtiyacı var"

Oğlunu en son 4 Mayıs sabahı gördüğünü ifade eden anne, "Oğlumla beraber yatardık. Okula gitmeden önce kahvaltısını hazırladım. Kafasını okşadım ve sonra bir daha görmedim. Oğluma ulaşamıyorum. Hangi ülkede, sağlık durumu nasıl bilmiyorum. Onu çok özlüyorum. Bu süreçte psikolojisinin ve beden sağlığının bozulmasından endişeliyim. Aramızda çok özel bir bağ var. Beni iki gün görmeden yapamayan bir çocuktu. Oğlumun anneye ihtiyacı var. Adalet Bakanlığından ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gereğinin yapılmasını ve yardım etmelerini talep ediyorum" çağrısında bulundu. Oğlu ile birlikteyken ona her gün çikolata aldığını söyleyen anne, Poyraz'ın en sevdiği çikolatayı alıp odasına koymaya devam ettiğini dile getirdi.