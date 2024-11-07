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Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz

Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
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Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk duruşmasında tanık sıfatıyla mahkemede konuşan baba Arif Güran'ın kardeşi Salim Güran'la ilgili sözleri kafaları karıştırdı. "Salim'in kızınızı öldürmesi için bir sebep var mı?" sorusunu "Benim ailem yapmaz" diyerek geçiştiren Arif Güran, eşi Yüksel Güran'la ilgili ise net konuştu. Arif Güran, "Eşimle severek evlendim. 22 yıllık eşim bir şey yapsa sesi titrer. Onunla ilgili aklımda hiçbir şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuvalın içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıkların tek tek ifadelerinin alınmasının ardından tanıklara geçti.

NARİN'İN BABASINDAN "SALİM GÜRAN" YANITI: BENİM AİLEM YAPMAZ

Onlardan birisi de baba Arif Güran oldu. Arif Güran, cinayetin 1 numaralı şüphelisi Narin'in amcası Salim Güran ile ilgili sorulan sorulara kafa karıştıran yanıtlar verdi. Salim Güran'ın avukatı, Arif Güran'a, "Salim ile hiç kavganız oldu mu? Bizim balkonumuz birbirine bakıyor; bazen o gelir çay içer, bazen ben giderim. Bugün Salim'in bana bir art niyeti olsaydı, ben söylerdim, şu an karşımda." yanıtını verdi. Arif Güran, "O zaman Salim'in kızınızı öldürmesi için bir sebep var mı?" sorusunu ise, "Benim ailem yapmaz sözleriyle yanıtladı.

"EŞİMLE İLGİLİ HİÇBİR ŞÜPHEM YOK"

Arif Güran, cinayette eşi Yüksel Güran'dan ise hiç şüphelenmediğini söyledi. "Eşinizden şüphelendiniz mi?" sorusuna Arif Güran şu yanıtı verdi: "Hayır. Eşimle severek evlendim. Annem eşim kısa diye istemezdi, özür dilerim. 22 yıllık eşim bir şey yapsa sesi titrer. Kimse benim kızımdan üstün değil ama eşimin sesini biliyorum. Onunla ilgili aklımda hiçbir şüphem yoktur."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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