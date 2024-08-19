Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor

MUĞLA - Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarına mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçağı, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek amacıyla İzmir'e gönderilen "BE-200ÇS" amfibi uçağının yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Dünden bu yana Muğla'nın Ula ilçesi civarındaki çalışmalara destek veren amfibi uçağının 12 kez su ikmali yaparak orman yangınlarına şu ana kadar toplamda 114 ton suyla müdahale ettiği aktarıldı. Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.