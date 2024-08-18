Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarına başladı

İZMİR - Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için İzmir'e gönderdiği amfibi uçağı, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek amacıyla İzmir'e "BE-200ÇS" amfibi uçak göndermişti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda gönderilen uçağın yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesi için "BE-200ÇS" amfibi uçağına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Aliyev ise, amfibi uçağının en kısa sürede hazırlanarak Türkiye'ye gönderileceğini belirtmişti.