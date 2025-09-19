Azerbaycan, Filistinli 14 Öğrenciyi Gazze'den Tahliye Etti

Azerbaycan, Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu programı kapsamında ülkede yükseköğrenim hakkı kazanan 14 Filistinli öğrenciyi Gazze'den tahliye ettiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Azerbaycan ülkede eğitim hakkı kazanan Filistinli öğrencileri Gazze'den tahliye etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Milli Lideri Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev adına yürütülen Uluslararası Eğitim Bursu programı çerçevesinde Azerbaycan'da yükseköğrenim görme hakkı kazanan 14 Filistinli öğrenci Gazze'den tahliye edilerek Azerbaycan'a getirildi. Açıklamada, tahliye sürecinin 17 Eylül tarihinde başladığı ve söz konusu 10 öğrencinin bu sabah Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılandığı, diğer 4 öğrencinin ise gün içerisinde kente gelmesinin beklendiği aktarıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilerin kara yoluyla Gazze'den çıkarılarak Ürdün'e getirildiğini, daha sonra da Ürdün'ün başkenti Amman'dan hava yoluyla Bakü'ye getirildiğini bildirdi.

Azerbaycan Ürdün ve İsrail ile temas halindeydi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin Gazze'den çıkarılarak Azerbaycan'a getirilmesinin, Azerbaycan'ın İsrail ve Ürdün'deki Büyükelçiliklerinin doğrudan katılımının yanı sıra Filistin'deki Temsilcilik Ofisi'nin desteği ve İsrail ile Ürdün'ün ilgili devlet kurumlarıyla bir süredir devam eden temaslar ve varılan anlaşmalar sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlık, Azerbaycan'a gelen öğrencilerin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığının organizasyonu ile ilgili yükseköğretim kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandığını ve yurtlara yerleştirildiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl 8 öğrenci burs programına kabul edilmişti

Filistin tarafından sunulmuş adaylıklar temelinde söz konusu öğrencilerden 8'i geçen yıl, 6'sı ise bu yıl Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu programına kabul edilmişti. Ancak İsrail'in bölgedeki yoğun saldırıları ve devam eden işgali ile neden olduğu istikrarsız durum, geçen yıl kabul edilen öğrencilerin Azerbaycan'a gelişini imkansız kılmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı öğrencilerden gelen başvurular ve Filistin tarafının talebi üzerine bu yılın Mayıs ayından itibaren öğrencilerin ülkeye getirilmesi yönünde çalışmalar yürütmeye başlamıştı. - BAKÜ