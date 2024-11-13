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Ayvalık'ta Yasadışı Göçmen Operasyonu: 24 Kişi Yakalandı

Ayvalık'ta Yasadışı Göçmen Operasyonu: 24 Kişi Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollarla geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Bot içerisindeki göçmenler, çocuklar dahil olmak üzere Ayvalık'ta karaya çıkartıldı ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına yasadışı yollarla geçmek isteyen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki onu çocuk 24 düzensiz göçmen yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına geçmek isterken yakalandı. Sahil Güvenlik Botuna alınan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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