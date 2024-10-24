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Ayvalık'ta Kaybolan Balıkçının Cesedi Midilli'de Bulundu

Ayvalık'ta Kaybolan Balıkçının Cesedi Midilli'de Bulundu
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan balıkçı Kadir Kalanoğlu'na ait olabileceği düşünülen bir ceset, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda kıyıya vurdu. Üzerindeki eşyalardan yola çıkarak, DNA testi ile kimliği doğrulanacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 9 gün önce kaybolan balıkçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

15 Ekim günü saat 12.00 sıralarında Aliağa'dan Ayvalık'a teknesiyle gelmeye çalışırken Altınova açıklarında kaybolan balıkçı Kadir Kalanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Yunanistan'ın Midilli Adası'nda kıyıya bir ceset vurdu. Üzerinde bir can yeleği bulunan tanınmaz haldeki cesedin üzerinde bulunan kolye ve saatin Yunan makamları tarafından Türk makamlarına fotoğrafları gönderildi. Kalanoğlu'nun ailesine ulaşan yetkililer, fotoğrafları inceletti. İlk belirlemelere göre saat ve kolyenin Kalanoğlu'na ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Midilli'de bir hastanenin morguna kaldırılan ceset üzerinde yapılacak DNA testi sonucuna göre söz konusu cesedin Kadir Kalanoğlu'na ait olup olmadığının netleşmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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