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Ayvalık'ta 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33'ü çocuk toplam 44 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla yakalandı. Yakalanan göçmenlere insani yardımlar yapılarak yasal işlemleri için ilgili kuruma teslim edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33'ü çocuk, 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler göçmen kaçakçılığına yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda; Sahil Güvenlik Radarı (MORAD-12) tarafından bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin Midilli Adası'na doğru hareket halinde olduğunun tespit edilmesinin üzerine harekete geçen KB-115 isimli Sahil Güvenlik botu 4'ü çocuk, 21 düzensiz çocuk yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bir başka operasyonunda ise; Midilli Adası'na gitmekte olan bir şişme botun olduğu bilgisine ulaşmasıyla hemen harekete geçen TCSG-84 sahil güvenlik gemisi ile KB-115 sahil güvenlik botu beraberinde 29 çocuk, 23 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Her iki operasyonda yakalanan 33'ü çocuk, 44 düzensiz göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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