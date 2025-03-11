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Ayvalık'ta 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Beraberlerinde 4 çocuk bulunan göçmenlere insani yardımlar yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık içesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen, beraberinde 4 çocuğun da bulunduğu 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik botun Midilli Adası'na doğru gittiğini fark eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

KB-111 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan, beraberinde 4 çocuğun bulunduğu 14 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler haklarından yapılan soruşturmanın ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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