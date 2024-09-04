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Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 3'ü' çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Ayvalık Göçmen Çocuk

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