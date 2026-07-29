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Ayvacık’taki orman yangınına müdahale sürüyor, sahildeki bazı işletmeler tahliye edildi

Ayvacık’taki orman yangınına müdahale sürüyor, sahildeki bazı işletmeler tahliye edildi
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçradı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. Sahil kıyısında kalan bazı işletmeler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü yakınlarındaki arazide saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık Ahmetçe köyü kırsalında arazide çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bazı işletmeler tahliye edildi

Ahmetçe köyü sahil kıyısında kalan bazı işletmeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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