Okul Saldırısı Davasında Anne Tahliyesine Tepki

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin annesi P.P.M'ye tahliye kararı verildi. Okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen Ayla Kara'nın aileleri karara tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşması yaklaşık 16 saat sürdü. Duruşmada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi P.P.M'nin oy çokluğuyla tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi. Adliye önünde açıklama yapan ailelerin avukatı Özcan Kara ile hayatını kaybedenlerin yakınları, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Ailelerin avukatı Özcan Kara, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunarak, "Adil yargılanma hakkını burada ihlal etmiş ve caninin annesi P.P.M'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar vermiştir. Bu karar derhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizim talebimizle itiraz edilecektir. ve üye hakimlerin muhalif üye hakim dışında diğerleri için de reddi hakim talebinde bulunacağız. Tarafsızlıklarını kaybettiğini düşünüyoruz. Bu kadar ihmaller zincirine sebep olmuş birinin bu aşamada tahliyesi hukuk skandalıdır. Bir ay önce tensip zaptında aynı başkan tutukluluğun devamı görüşü vermişken bir ay sonra ne değişmiştir? Hatta bu yargılamada ihmaller zinciri daha fazlasıyla ortaya çıkmıştır. Annenin de ihmali ortaya çıkmıştır. Bu ihmaller zincirinde bu tahliye kararı bir hukuk skandalıdır. Biz buna Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek bu karara itiraz edeceğiz, tahliye kararına ve Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinden tekrar P.P.M'nin tutuklanmasını talep edeceğiz. Ayrıca muhalif üye hakim dışındaki hakimler hakkında da reddi hakim talebinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Okul saldırısında hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil ise duruşmanın yaklaşık 16 saat sürdüğünü belirterek adalet çağrısında bulundu.

Yeşil, "Maalesef adaletimize çok güveniyorduk. Bütün aileler olarak buraya bu saate kadar 15 saatlik, 16 saatlik bir duruşma cereyan etti. 16 saatlik burada evlatlarımız için ve bir daha böyle bir ülkemizde olay yaşanmaması için mücadele verdik. Ama görüyoruz ki maalesef ülkemizde biz ne kadar bazı şeyleri düzeltmek istesek de içimize sızan vicdansızlar, yüreksizler, cesaretsizler, merhametsiz insanlara adalet teslim edilmiş bu ülkede. Bu yüzden bir an önce bu yanlıştan dönülmesine yüce Türk adaletinden temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye buradan sesleniyorum. 10 yaşında, 11 yaşındaki evladının eline toprağı veren bir baba olarak devletimizin büyüklerine sesleniyorum. Bütün ailelerin temennisidir. Herkese iyi geceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Hak, hukuk, adalet" diye konuştu.

Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Hayva Şişik de saldırganın annesinin tahliye kararına tepki göstererek, "Bizi 15-16 saattir burada beklettiler, savunmalarını aldılar. Birçok delillerin toplanması gerekirken, rehberlik servisine kaç defa intikal eden adli vakalar bulunurken, annenin ihmalleri yüzde yüz ve bunlar göz önünde bulundurulurken maalesef annenin sadece 'Benim iki kızım var, evde yalnızlar' lafıyla mı serbest bırakıldı? Bir tanesini terörist yetiştirmiş. Yani bu devlet meselesidir ya. Biz öğretmenimizi, çocuklarımızı toprağa verdik. On can, on can toprağa verildi. Kendi iki kızının yanına geçebilmek için sadece bu talebi mi kabul edildi. Yani bir caniyi yetiştirmiş, iki kızının yanına da gidip Türkiye'ye de hakimin başına bela olacak. Gitsin iki kızının yanına, onlara biraz daha mı destek olacak? Yazıklar olsun" dedi.

Furkan Sancak Balal'ın annesi Tuğba Belli ise tahliye kararına tepki göstererek, "Ben tek başıma öyle bir çocuk yetiştirdim ki ibretialem oldu. Onlar iki kişi güya eğitimli çocuk yetiştirmiş, katil yetiştirmiş. Onlar dışarıda. İsterlerse ben içeri girebilirim. Bunu mu istiyorlar? Buna göre mi karar verdiler? Acaba beni mi suçluyorlar? Ben vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirdiğim için ben mi suçluyum acaba? Biz mi girelim? Onlar dışarıda olsun, biz mi içeride olacağız. Biz suçlu olacaktık. Bizi içeri atacaklar. Evet. Evet. Bu mu emsal kararlar? Lanet olsun" diyerek tepkisini sürdürdü.

Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör ise, "Şimdi saygıdeğer Türk milletine sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Devlet Bahçeli Bey'e sesleniyorum. Burada on tane has Türk evladı katledildi. On has Türk evladı katledildi. Adam içeride kahkaha attı, güldü, karşımızda dalga geçti. Ben o adama tepki gösterdiğim için hakim bey bana dedi ki: 'Bağıramazsın.' Ben o adama, sen o caniyi nasıl güldürüyorsun mahkemede? Ben bu çocuğumun hakkını ararken beni niye susturmaya çalışıyorsunuz?" dedi.

Duruşma 4 Aralık tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı