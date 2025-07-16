Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinde bir süre haber alamayan ve kardeşinin sevgilisi Cemil Koç'tan şüphelenen Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulundu. Cansız bedeni memleketi Reyhanlı ilçesine getirilen Tokyaz, ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan genç kadının ölümüyle ilgili sevgilisi olduğu iddia edilen eski polis olan Cemil Koç başta olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde kıyafetleri çıkarılmış şekilde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde başına sert bir cisimle vurulup öldürüldüğü, C.K.'nın cesedi valize koyduğu ve başka bir kişi ile birlikte valizi evden çıkardığı belirlendi. Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen C.K. valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi.

EVİ KIRMIZIYA BOYADI

C.K.'nın cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği, kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi. C.K. ve 6 kişi gözaltına alındı. C.K.'nın hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

TAKSİCİ İLE 500 BİN LİRAYA ANLAŞMA

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın köşesine taşıdığı bilgilere göre; üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'un polislikten ihraç edilen Cemil Koç tarafından öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Koç, Ayşe Tokyaz'ı öldürdükten sonra cansız bedenden kurtulmak için 500 bin lira karşılığında taksici N.E. ile anlaştı. Gözaltına alınan N.E. ifadesinde, Cemil Koç'tan aldığı aracın içerisinde Ayşe'nin cansız bedeninin olduğunu bilmediğini iddia ederek, "Ben arabada ceset olup olmadığını bilmiyorum. Yakalanınca araçtaki valizde ceset olduğunu öğrendim. Öldürmeye yardımım olmamıştır. Maddiyata ihtiyacım olduğu için Koç'un isteğini kabul ettim. Valizde ceset olduğunu bilseydim kabul etmezdim" dedi.

AYŞE'NİN AĞABEYİ: MUMYA GİBİ OLMUŞTU

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na gittiğini söyleyen Ayşe'nin abisi Abdulkadir Tokyaz, "Ben Adli Tıp'a gittim teşhis için. Kız kardeşimin (Esra Tokyaz) DNA'sını aldılar. Onun DNA'sından tespit ettiler. Bana "Görmek ister misin?" dediler. Gördüm. Sadece yüzünü açtılar. Bedeni tam diye gözüküyordu, tabii ceset torbasının içindeydi. Yüzünü gördüm. Tanınmayacak haldeydi, çürümüştü, mumya gibi bir şey olmuş, sanki mumyalanmış gibi, cansız mankenler gibi parlıyordu yüzü." dedi.

İŞTE AYŞE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca, Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Tokyaz'ın Cemil Koç'la birlikte siteye girdiği görüldü.